В Барнауле девушка выпала с лоджии

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-14T17:08:30+03:00

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В Барнауле 19-летняя девушка выпала с четвертого этажа дома по адресу улица Шукшина, 8. ЧП произошло 12 июня около шести часов утра.

Девушка была в гостях у брата, но в связи с тем, что ей не спалось, решила помыть окна на лоджии. В процессе она не удержалась и упала. К счастью, девушка осталась жива, как сообщает осведомленный источник в правоохранительных органах, пострадавшую доставили в городскую больницу №1, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

При падении девушка получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом таза, перелом позвоночника, крестца, седалищной кости, ушиб мягких тканей пяточных областей.

- На месте происшествия обнаружены ведро с водой, тряпка, средство для мытья окон, табурет. Соседи никаких скандалов не слышали, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU