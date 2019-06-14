Житель Новоалтайска убил знакомого, а после - сжег в печи

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-14T11:20:17+03:00

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Следователи раскрыли убийство, которые было замаскировано под безвестное исчезновение.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 46-летний и 63-летний мужчины распивали спиртное в помещении котельной одного из развлекательных заведений города Новоалтайска. Последний работал в этом помещении. Неожиданно между ними началась ссора, в ходе которой рабочий несколько раз ударил знакомого колюще-режущим предметом. Тот скончался на месте. Решив скрыть это, мужчина сжег тело приятеля в печи котельной.

Вскоре в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Впоследствии в результате совместных действий следователей Следственного комитета России и сотрудников полиции установлено место преступления, где обнаружены кости умершего и следы крови.

Выяснилось, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против собственности и убийство. Сейчас он находится под стражей. Вину мужчина не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU