2019-06-14T10:01:01+03:00
Общество

В Барнауле ограничат движение на Малахова

Иван ОЛЕКСЮК
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Карта перекрытия.Карта перекрытия.Фото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле будет введено частичное ограничение движения транспорта на улице Малахова. С 14 по 30 июня энергетики будут менять ветхий участок магистральной тепловой сети - трубопровод на участке протяженностью почти 100 метров.

Проезд будет ограничен для автотранспорта и трамваев на участке пересечения улиц Малахова и Новгородской:

- с 14 июня по 20 июня – по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

- с 22:00 21 июня до 22:00 23 июня – будет временно ограничено движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

- с 24 июня по 30 июня – по четной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской и на улице Новгородской от улицы Уральской до улицы Малахова.

Работы по замене этого участка магистральной тепловой сети начались 27 мая и продлятся до 20 июля. За этот период специалисты строительной компании проложат здесь 199 метров трубопровода диаметром Ду500 мм. Это часть инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, в рамках которого в этом году в Барнауле заменят порядка 30 км тепловых сетей. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

Проводимые работы согласованы с администрацией города Барнаула, ГИБДД и надзорными органами.Специалисты Сибирской генерирующей компании приносят свои извинения за временные неудобства и просят барнаульцев заранее планировать маршрут в указанные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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