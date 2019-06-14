Коттедж с фонтаном продают на Алтае

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-14T08:35:27+03:00

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Коттедж, в котором есть все для релакса: фонтан, озеро по соседству, каминный зал, барная стройка и многое другое, выставлен на продажу в Алтайском крае.

На самом деле это целый комплекс для отдыха. Как пишет «Недвижимость Алтай», в него входит благоустроенный кирпичный корпус площадью 230 квадратных метров. В нем расположены главный VIP-номер в трех уровнях (три спальни, два санузла, холл-гостиная, тренажерный зал) и шесть двухэтажных номеров (спальная комната, санузел, холл-кухня).

- При этом в каждый номер есть отдельный вход, - сообщает источнику.

Также комплексу принадлежит 55 соток земли. Вся эта красота находится в поселке Чуйский Бийского района.

Помимо основного здания есть одноэтажный благоустроенный коттедж, в котором располагаются четыре номера с кухнями, спальнями, санузлом. Вход в каждый номер отдельный. Также есть фонтан.

К услугам постояльцев большой каминный зал в главном корпусе, барная стойка, обеденная зона, барбекю, гараж на шесть автомобилей, гараж для водных мотоциклов, баня с комнатой отдыха. Также во владение будущему хозяину достанутся дом для персонала и охраны, хозяйственный блок, два недостроенных двухэтажных корпуса.

Одновременно в корпусе могут разместиться до ста человек. Цена объекта составляет 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU