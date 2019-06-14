2019-06-14T07:58:53+03:00
Общество

Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций Барнаула

Иван ОЛЕКСЮК
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Отрицательной можно назвать работу только пяти управляющих организаций.Отрицательной можно назвать работу только пяти управляющих организаций.Фото: предоставлено пресс-службой
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В Сибирской генерирующей компании составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций, подсчитав долги за тепло и горячее водоснабжение жителей Барнаула.

Специалисты проанализировали собираемость платежей за первые пять месяцев 2019 года. Выяснилось, что большая часть управляющих организаций своевременно оплачивает счета за тепло и горячую воду. Самый высокий процент собираемости у управляющей компании «Интуитум» - 98,1%. Также в пятёрку лидеров вошли: «Фирма ПЖЭТ-2», «Центр жилищно-коммунального развития», «Южком-Сервис» и МУП «ЖЭУ № 30».

Если в выборе управляющей организации опираться на критерий ответственности компании в перечислении платежей, то верный выбор сделали жители 677 многоквартирных домов Барнаула. Это 22% от общего числа многоэтажек в краевом центре.

Отрицательной можно назвать работу только пяти управляющих организаций: «Индустриальная», «Наследие», «Трест», «ЕТРО» и «Столица». Процент собираемости у них колеблется в диапазоне от 69,7% до 82,7%. Всего они должны почти 142 млн рублей. Обслуживают они 175 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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