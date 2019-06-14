2019-06-14T07:41:56+03:00
Наука

Алтайская радиоветлаборатория определяет содержание жиров в кормах

Недостаток этого нутриента сказывается на здоровье животных
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Жиры — наиболее концентрированный источник энергии в кормах. При усвоении в организме они выделяют почти в два раза больше энергии, чем тоже количество белка или углеводов, измеряемое в граммах.

Также они должны обеспечивать организм незаменимыми жирными кислотами, которые не синтезируются в органах и тканях, но необходимы, например, для формирования клеточных структур и нормальной работы клеток, усвоения определённых жирорастворимых витаминов, необходимых для блеска шерсти и здоровья кожи.

В целом, считается, что рацион с 10% жира и менее (в сухом веществе) — маложирный. С 10–15% жира в сухом веществе можно отнести — к умеренно жирным, а с более чем 20% жира в сухом веществе — к жирным. Значение сырого жира для животных огромно. Жир входит в качестве структурного материала в состав протоплазмы всех клеток, он необходим для нормальной работы пищеварительных желез и играет роль основного запасного вещества. Основная функция жира корма сводится к тому, что жир является главным аккумулятором энергии в организме, служит важным источником тепла. Жиры в организме животных составляют основу многих ферментов, гормонов, витаминов -- биологических катализаторов обмена веществ. Они принимают участие в синтезе мужских и женских половых гормонов. А ненасыщенные жирные кислоты - линолевая, линоленовая и арахидоновая, входящие в состав жиров корма, необходимы для роста молодых животных, для нормальной функции кожи и для предотвращения нарушений холестеринового обмена в организме животных.

Обращаем Ваше внимание, что в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования жира в кормах на соответствующем оборудовании.

Более подробно читайте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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