Евгений Дятлов и Алена Свиридова приедут на Алтай

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-14T05:09:50+03:00

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Известные артисты Евгений Дятлов и Алена Свиридова приедут на литературный фестиваль Роберта Рождественского и выступят на концерте. Он пройдет с 19 по 22 июня в Барнауле и Косихинском районе.

- С 20 июня в Косихинском районе на озере Красилово начнет работу Межрегиональный семинар молодых литераторов. На участие в семинаре поступило около 60 заявок. Эксперты отобрали рукописи 30 участников, которые будут работать со своими наставниками в номинациях «Проза» и «Поэзия», - сообщает официальный сайт региона.

В этом году у семинара несколько особенностей, сообщают в Министерстве культуры региона. Впервые он пройдет в выездном формате - на базе учебных практик Алтайского госуниверситета на озере Красилово. Кроме того, в этом году расширилась география участников семинара. На Алтай приедут молодые литераторы из Москвы, Ярославской, Кемеровской, Иркутской областей, Башкортостана, Карелии, Сыктывкара, Липецка, Челябинска, Узбекистана, Черногории и Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU