Уголовное дело возбудили после падения девочки с лошади в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-13T13:22:40+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело после проверки происшествия с воспитанницей Краевой школы олимпийского резерва. Инцидент произошел днем 19 мая на территории учебно-опытной конефермы Алтайского государственного агарного университета.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в результате нарушений, допущенных работниками конефермы, спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку, не удержав которого упала на бетонный пол и получила травмы в виде открытой черепно-мозговой травмы, причинившей тяжкий вред здоровью.

В настоящее время девочка пришла в себя, но находится в больнице.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU