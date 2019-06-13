На Алтай-Коксе завершилась спартакиада

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-13T10:35:07+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершилась спартакиада сезона 2018 – 2019 годов. За победу в ней боролись 18 мужских команд и девять женских.

Состязания проходили в 13 видах спорта у мужчин и в 10 – у женщин. Среди мужских команд в высшей лиге с большим отрывом лидирует команда цеха улавливания №1. В первой и второй лигах первые места заняли команды ремонтного цеха.

У женщин в высшей лиге уверенную победу одержали спортсменки заводоуправления. А в первой лиге – сборная команда «Надежда».

Спартакиада на Алтай-КоксеФото: из архива компании

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников предприятия проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода Александра Котовича, состязания по пейнтболу, спортивной рыбалке и другие.

Победители спартакиады получат корпоративные награды и денежные премии. Очередной сезон спартакиады Алтай-Кокса 2019-2020 годов стартует осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU