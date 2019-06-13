Пьяный барнаулец пригрозил ученикам лицея расстрелом

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-13T08:21:09+03:00

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В Барнауле осудили местного жителя, который, приняв на грудь, сообщил о готовящемся расстреле лицеистов.

Инцидент произошел в январе этого года. В тот момент пьяный горожанин находился в одном из магазинов разливного пива.

- И вдруг ему в голову пришла идея похулиганить: он решил сообщить о якобы готовящемся акте терроризма. По его словам готовился расстрел учащихся и преподавателей лицея №112, - сообщает помощник прокурора Индустриального суда г. Барнаула Ольга Ястребилова.

В итоге он позвонил по номеру 112 и высказал оператору угрозы. Данное сообщение специалист передала в дежурную часть. В лицей была направлена следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования. Естественно, прибыв на место происшествия, они ничего и никого подозрительного не обнаружили.

Лже-террориста задержали спустя час. Все это время он находился в том же магазине, распивая спиртное. По данному факту завели уголовное дело. Суд признал барнаульца виновным и назначил ему три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU