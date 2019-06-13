Пьяный барнаулец пригрозил ученикам лицея расстрелом
В Барнауле осудили местного жителя, который, приняв на грудь, сообщил о готовящемся расстреле лицеистов.
Инцидент произошел в январе этого года. В тот момент пьяный горожанин находился в одном из магазинов разливного пива.
- И вдруг ему в голову пришла идея похулиганить: он решил сообщить о якобы готовящемся акте терроризма. По его словам готовился расстрел учащихся и преподавателей лицея №112, - сообщает помощник прокурора Индустриального суда г. Барнаула Ольга Ястребилова.
В итоге он позвонил по номеру 112 и высказал оператору угрозы. Данное сообщение специалист передала в дежурную часть. В лицей была направлена следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования. Естественно, прибыв на место происшествия, они ничего и никого подозрительного не обнаружили.
Лже-террориста задержали спустя час. Все это время он находился в том же магазине, распивая спиртное. По данному факту завели уголовное дело. Суд признал барнаульца виновным и назначил ему три года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU