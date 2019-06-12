2019-06-12T14:33:10+03:00
Общество

Виктор Томенко и Ирина Роднина станцевали в Барнауле на набережной Оби

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле продолжаются мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Одной из главных площадок праздника стала обновленная набережная Оби, которую сегодня, 12 июня посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Как пишет «Алтайская правда», Виктор Томенко и Ирина Роднина не отказались от предложения станцевать с юными артистами, после этого они посмотрели концерт.

На набережной Оби сегодня играл духовой оркестр, работали творческие выставки. Сотни барнаульцев пришли посмотреть на авиашоу.

В настоящее время праздничные мероприятия проходят в парках краевого центра, а также на площади Сахарова. Заключительным аккордом празднования Дня России в Барнауле станет красочный салют, который запланирован на 22 часа 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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