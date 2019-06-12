Барнаулец в одном из мессенджеров торговал несуществующими запчастями

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-12T13:46:25+03:00

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Житель Барнаула с целью легкой наживы предлагал горожанам дешевые запасные части на иномарки с помощью одного из мессенджеров, но при этом он не имел каких-либо запчастей.

Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Оксана Филатова, сначала обвиняемый вступил в группу мессенджера, где общались владельцы иномарок. Мужчина начал писать туда, что имеет доступ к запасным частям, которые стоят заметно ниже рыночной стоимости. В итоге он предлагал купить их у него, за что брал предварительную плату. Жертвами мошенника стали четыре человека. В общей сложности злоумышленник получил с них 130 тысяч 500 рублей. Вернулись ли деньги потерпевшим, не уточняется.

В настоящее время обвиняемого ждет суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU