2019-06-12T13:46:25+03:00
Происшествия

Барнаулец в одном из мессенджеров торговал несуществующими запчастями

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаулец в одном из мессенджеров торговал несуществующими запчастямиБарнаулец в одном из мессенджеров торговал несуществующими запчастямиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Барнаула с целью легкой наживы предлагал горожанам дешевые запасные части на иномарки с помощью одного из мессенджеров, но при этом он не имел каких-либо запчастей.

Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Оксана Филатова, сначала обвиняемый вступил в группу мессенджера, где общались владельцы иномарок. Мужчина начал писать туда, что имеет доступ к запасным частям, которые стоят заметно ниже рыночной стоимости. В итоге он предлагал купить их у него, за что брал предварительную плату. Жертвами мошенника стали четыре человека. В общей сложности злоумышленник получил с них 130 тысяч 500 рублей. Вернулись ли деньги потерпевшим, не уточняется.

В настоящее время обвиняемого ждет суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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