2019-06-11T12:05:20+03:00
Общество

В Барнауле состоится выставка раритетных мотоциклов

Юлия ЕВГРАФОВА
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Отечественные мотоциклы больше 20 лет собирал предприниматель из Барнаула Дмитрий Ховалкин. Посмотреть на уникальную технику жители города смогут в День России, 12 июня. Выставка состоится на улице Малахова, 94б, на территории ресторана «Gold of Packard».

В коллекцию предпринимателя входят 32 мотоцикла, которые уже сняты с производства, сообщает «Амител». Самая старая модель была выпущена в 1947 году, а наиболее новая в 1991-м.

Как рассказал Дмитрий Ховалкин, главной гордостью в его коллекции стал мотоцикл ИЖ-49 1954 года выпуска. У этой модели сохранены все оригинальные детали.

К слову, все мотоциклы находится в рабочем состоянии. Посетить выставку можно будет до 15 июня.

Читайте также: День России: куда сходить в Барнауле 12 июня 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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