День России: куда сходить в Барнауле 12 июня 2019 года

12 июня в Барнауле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Напомним, что этот день для всех россиян является выходным, поэтому провести время можно вне квартиры, тем более, что ожидается теплая погода.

Главная сценическая площадка города (площадь Сахарова)

18:00 – концертная программа «Россия молодая»

20:00 – праздничная программа ансамбля народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбля народной песни «Вечерки»

21:00 – вечерняя праздничная программа «Я Россия!»

22:30 – фейерверк

Набережная реки Оби

14:00-20:00 – праздничные концертные программы творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования «Россия - это Мы»

Площадь Свободы

12:00 – выставка ретро-автомобилей

12:00 – агитационный пробег ретро-транспорта и колонны мотоциклистов «Рождены в Советском союзе, сделаны в СССР» по маршруту: «площадь Свободы – проспект Ленина – площадь имени Германа Титова»

14:00 – поэтический конкурс «О тебе, моя Россия»

16:00 – молодежный патриотический фестиваль, посвященный Дню России

Сквер имени Германа Титова

11:00 – акция «Здоровая Россия»

12:00 – выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои какими их не видел никто»

15:00 – флешмоб по выдаче георгиевских лент и лент триколор

«Нулевой километр»

12:00 – молодежная патриотическая акция «Горжусь Россией»

Семейный парк развлечений «Арлекино» (улица Георгия Исакова, 149а)

14:00 – праздничный концерт «Моя страна - моя Россия»

Парк культуры и отдыха «Центральный» (проспект Социалистический, 11)

13.00-14.00 – анимационно-игровая программа «Щенячий патруль»

14:00 – концерт Барнаульского духового оркестра «О России с любовью»

Парк развлечений и отдыха «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152в)

12:00 – праздничное мероприятие «С любовью к России»

Как погодка?

12 июня в Барнауле ожидается солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов, ветер южный 3-8 метров в секунду. По Алтайскому краю потеплеет до +25…+30, местами в предгорьях небольшой и умеренный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.