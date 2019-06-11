Умер бывший глава барнаульского горисполкома Анатолий Мельников

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-11T11:20:52+03:00

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В Барнауле 11 июня после продолжительной тяжелой болезни скончался бывший мэр города Анатолий Мельников, сообщили в пресс-службе городской администрации. Мужчине был 91 год.

С 1972 по 1986 Анатолий Иванович работал председателем барнаульского горисполкома. За это время он внес большой вклад в экономическое, культурное и социальное развитие Барнаула и Алтайского края. В городе появилось множество значимых объектов: построили школы, больницы, детские сады, краевой театр Драмы, кондитерскую фабрику, завод мехпрессов, три вокзала и три рынка, пивоваренный завод, первую очередь ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное управление, мемориал к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также множество других значимых объектов.

Под руководством Анатолия Мельникова также началось строительство современных микрорайонов с многоэтажками, которые хорошо сохранились и на сегодняшний день.

Похоронят Анатолия Мельникова 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU