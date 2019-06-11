В Барнауле семьи с детьми вынуждены занимать очереди к врачам с ночи

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-11T07:54:32+03:00

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В детском отделении барнаульской поликлиники №12 сложилась неприятная ситуация для семей, чьи дети не могут оперативно пройти медкомиссию для поступления в учебные учреждения, получения путевок в детский сад или летний лагерь.

Как рассказали в ЛДПР, люди вынуждены с вечера или ночи занимать очередь к ЛОРу, окулисту, хирургу, неврологу и другим узким специалистам. Происходит это потому, что в поликлинике «профдень» проходит только один раз в неделю, а это очень мало, учитывая, что с наступлением летнего сезона детей, как правило, многие отправляют отдыхать.

- Вчера подъехал на машине, с 10 вечера уже было три человека. Стоят за день, за два, бывает, занимают очередь. Талонов мало, - рассказывает молодой отец.

- Сын проходит медкомиссию для поступления. Для этого необходимо пройти медосмотр – педиатра и узких специалистов. Лор, окулист, стоматолог принимают исключительно по четвергам. Для того чтобы взять талон, необходимо встать в два часа ночи и занять очередь в регистратуру. Многие идут к заведующей, но она только разводит руками, - сетует одна из горожанок.

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин планирует направить обращения семей в Минздрав и Прокуратуру Алтайского края с требованием решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU