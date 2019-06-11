В Барнауле за 7,8 млн рублей ремонтируют улицу Аносова

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-11T07:26:24+03:00

Всего на ремонт улицы Аносова потратят 7,8 млн рублей. Фото: предоставлено пресс-службой

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В столице Алтайского края продолжается капитальный ремонт участка дороги по улице Аносова в границах проспектов Ленина и Калина.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, рабочие уже произвели там фрезерование поврежденного слоя асфальта, демонтировали старый и установили новый бортовой камень, а также отремонтировали колодца. В начале этой недели дорожники приступили к асфальтированию тротуаров.

Вскоре там оборудуют парковки, установят 82 дорожных знаков, 17 сигнальных железобетонных столбиков и многое другое. Всего на ремонт улицы Аносова потратят 7,8 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU