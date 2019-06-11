2019-06-11T04:53:01+03:00
Общество

Власти Барнаула запретили купаться на городском пляже

Анна СЕМИНА
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Шезлонги и зонтики на пляж завезлиШезлонги и зонтики на пляж завезлиФото: Анна СЕМИНА
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Власти города Барнаула перенесли официальное открытие купального сезона и запретили жителям краевой столицы входить в воду в районе пляжа на острове Помазкин.

Тем не менее, здесь все готово к приему гостей, пишет сайт vesti22.tv. Оборудована парковка, установлены новые питьевые фонтанчики, биотуалеты, душевые кабинки, раздевалки, завезены зонтики и шезлонги. А также установлены запрещающие аншлаги – в воду заходить нельзя!

- Вода в питьевых фонтанчиках соответствует нормам СанПиНа, песок по качеству соответствует, спасатели обучены, вышка спасательная есть, дно обследовали. Все работы, которые мы планировали, завершены, все службы готовы. Естественно, что мы не можем предоставить нормальную воду в реке. Вода прибывает и её температура +15 градусов. Мы спасателей предупредили. Поставили аншлаг: «Купаться запрещено», - говорит Анатолий Панченко, первый заместитель главы администрации Центрального района Барнаула.

Таким образом, если погода позволит, пока что можно только загорать. В воду вас все равно не пустят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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