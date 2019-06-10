2019-06-10T17:07:25+03:00
Происшествия

Сотрудница обманула банк и клиентов на 1,8 млн рублей и получила условный срок

Дарья САВЕНКО
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Жительница Рубцовска присвоила себе крупную сумму денег.Жительница Рубцовска присвоила себе крупную сумму денег.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Рубцовска присвоила себе крупную сумму денег, пока работала в банке.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина занимала должность менеджера группы продаж одного из банков Рубцовска. Она имела доступ к счетам клиентов и персональному компьютеру с необходимым программным обеспечением. Сотрудница решила воспользоваться этим и начала переводить деньги со счетов клиентов на свой счет. Таким образом, она смогла получить более 154 тысячи рублей.

Кроме того, желая увеличить свою зарплату за счет «бонусов», она по поддельным документам производила выплату страхового вознаграждения людям. Таким образом, она списала со средств банка более 1,7 млн рублей.

Приговором суда женщина была осуждена к двум годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей, однако, в силу статьи 73 УК РФ «Условное осуждение», ей назначили условный срок с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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