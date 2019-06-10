Стало известно, в каких районах Алтайского края чаще болеют раком

СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-10T04:29:33+03:00

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В Алтайском крае назвали районы, в которых самая низкая и высокая онкологическая заболеваемость. Об этом рассказал главный врач «Алтайского краевого онкологического диспансера» Игорь Вихлянов на научно-практической конференции с международным участием «Современные подходы к лечению основных локализаций злокачественных новообразований».

По словам врача, в Табунском, Алтайском, Залесовском и Шупоновском районах онкологической заболеваемостью низкая. А вот в Бийском, Тогульском, Быстроистокском и Романовском районах наоборот, высокая.

Средним для края показателем заболеваемости является 530,5 случая на 100 000 населения. Так в Тогульском, Бийском и Романовском районах от 710 до 740 больных на 100 000. А в Быстроистокском 815 онкобольных на тоже количество населения.

Высокая смертность от таких страшных заболеваний в Баевском, Кытмановском, Угловском и Рубцовском районах. А низкая – в Белокурихе и Егорьевском, Ельцовском, Солонешенском районах.

Игорь Вихлянов также отметил, что в крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии. Так о 27% всех онкозаболеваний в Алтайском крае становится известно на профосмотрах.

ИСТОЧНИК KP.RU