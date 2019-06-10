2019-06-10T04:29:33+03:00
Общество

Стало известно, в каких районах Алтайского края чаще болеют раком

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае назвали районы, в которых самая низкая и высокая онкологическая заболеваемость. Об этом рассказал главный врач «Алтайского краевого онкологического диспансера» Игорь Вихлянов на научно-практической конференции с международным участием «Современные подходы к лечению основных локализаций злокачественных новообразований».

По словам врача, в Табунском, Алтайском, Залесовском и Шупоновском районах онкологической заболеваемостью низкая. А вот в Бийском, Тогульском, Быстроистокском и Романовском районах наоборот, высокая.

Средним для края показателем заболеваемости является 530,5 случая на 100 000 населения. Так в Тогульском, Бийском и Романовском районах от 710 до 740 больных на 100 000. А в Быстроистокском 815 онкобольных на тоже количество населения.

Высокая смертность от таких страшных заболеваний в Баевском, Кытмановском, Угловском и Рубцовском районах. А низкая – в Белокурихе и Егорьевском, Ельцовском, Солонешенском районах.

Игорь Вихлянов также отметил, что в крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии. Так о 27% всех онкозаболеваний в Алтайском крае становится известно на профосмотрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врач новоалтайской больницы умер не из-за нарушений графика
В Алтайском крае может появиться новая автомагистраль
На Алтай прибывают первые участники форума АТР
В Алтайском крае пропала женщина, объявлен срочный сбор на поиск
В Барнауле пройдет футбольный турнир с участием телеканала «Матч ТВ»
Житель Барнаула задержан за 14 украденных кусков сыра
На алтайской трассе случилось ДТП с летальным исходом
В Алтайском крае «Черкизово» разработает новые инвестпроекты
В Барнауле вновь произошло крупное ДТП с участием BMW
Фетисов, Баталова, Чепиков и другие прославленные спортсмены прибыли с рабочим визитом на Алтай
Вячеслав Фетисов впервые прилетел на Алтай
Подростки выпрыгивали из окна маршрутки в Барнауле
27-летний мужчина убил пенсионера из-за драки собак
Дачницу обворовали, пока она работала на участке
Спасатели дали «добро» пляжу в Яровом
Два человека погибли, "улетев" на машине в реку
Вместо банкрота в Бийске появилось МУП «Гортранс»
В Алтайском крае против конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело