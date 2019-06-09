В Алтайском крае «Черкизово» разработает новые инвестпроекты

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-09T06:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский край и «Черкизово» продолжат плодотворное сотрудничество с расширением и модернизацией производства.

«Черкизово» в прошлом году приобрело предприятие «Алтайский бройлер» и вознамерилось доработать инвестиционный проект по развитию производства.

«Мы впервые вошли в сибирский регион, видим в этом положительный потенциал. Предприятие работает с полной загрузкой. За первые полгода мы провели небольшую модернизацию на 250 миллионов рублей для того, чтобы довести стандарты качества выпускаемой продукции до стандартов Группы. Мы получили возможность запуска на рынок Сибири популярных в Москве и Санкт-Петербурге брендов, таких как «Петелинка», - рассказал Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов.

Уже подписано соглашение с правительством Алтайского края, чтобы расширить производство до 100 тысяч тонн. Такая мощность первоначально закладывалась на предприятии, поэтому это будет не новое строительство, а большая существенная модернизация.

На переговорах Виктор Томенко и Сергей Михайлов обсудили планы инвестиционной деятельности Группы «Черкизово» в Алтайском крае, такие как строительство элеватора, комбикормового завода и птицеперерабатывающего комплекса в территории опережающего социально-экономического развития «Новоалтайск». Также изучаются возможности строительства в регионе предприятия по производству свинины.

ИСТОЧНИК KP.RU