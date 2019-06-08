Фетисов, Баталова, Чепиков и другие прославленные спортсмены прибыли с рабочим визитом на Алтай

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-08T15:39:26+03:00

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Хоккеист Вячеслав Фетисов, биатлонист Сергей Чепиков, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова и другие прославленные спортсмены в составе Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прилетели на Алтай.

Помимо них сегодня в Барнаул с рабочим визитом прилетели и другие члены Комитета - Марат Бариев, Наталья Кувшинова, Бувайсар Сайтиев, Мурат Хасанов. Буквально сразу же с самолета они отправились на экскурсию в туристский кластер «Барнаул – горнозаводской город». Депутаты отметили, что это действительно стоящая вещь, ведь кластер был создан на основе уникального историко-культурного наследия, и, несомненно, имеет перспективу сформировать широко востребованный туристский продукт. А это значит, что ему под силу привлечь дополнительный поток туристов в столицу региона.

Татьяна Ильюченко и Сергей ЧепиковФото: Олег УКЛАДОВ

- Туристический кластер «Барнаул – горнозаводской город» является одним из трех объектов, созданных в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в России 2011-2018 годы» в Алтайском крае. В ходе рабочего визита планируется посетить все три объекта. Также члены Комитета познакомятся со спортивной инфраструктурой края. Мы уже осмотрели парк спорта, построенный за счёт частных инвестиций, где жители Барнаула могут поддерживать свою физическую форму и вести здоровый образ жизни. Особо хочется отметить меры, принимаемые для сохранения исторического облика Барнаула, проведение реставрации исторических зданий, объектов культурного наследия. Надеюсь эта работа будет продолжена, - отметил Марат Бариев.

Помимо этого члены комитета побывали на строительной площадке крытого катка с искусственным льдом КГБУ СП «СШОР по хоккею «Алтай», провели мастер-классы и встречи со спортивным сообществом региона.

ИСТОЧНИК KP.RU