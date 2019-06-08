2019-06-08T15:08:20+03:00
Общество

Вячеслав Фетисов впервые прилетел на Алтай

Анна СЕМИНА
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Вячеслав Фетисов встретился с юным поклонником в Барнауле (фото: Илья Климентьев)Вячеслав Фетисов встретился с юным поклонником в Барнауле (фото: Илья Климентьев)
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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов в субботу, 7 июня, впервые прилетел в Алтайский край и уже впечатлялся его красотой.

Фетисов прилетел на Алтай в рамках выездной сессии комитета Госдумы по физической культуре и спорту. В нашем регионе у него масса планов, в том числе участие в форуме «АТР», однако сегодня он нашел время чтобы пообщаться с журналистами.

- На Алтай я прилетел в первый раз. Фантастическая природа, на первый взгляд. Воздух. Живете здесь в раю! – рассказывает хоккеист «ТОЛК ТВ». – А еще я хочу посмотреть Белокуриху. Она на слуху у всех. Хоккей. Знаю, что от «Бочкарей» ребята известные играют в Ночной хоккейной лиге– это вообще большая философия. Люди, которые и без того играли в хоккей и любили эту игру, вдруг получили целое движение. Более тысячи команд уже играют по стране! Каждый год финалисты съезжаются в Сочи в олимпийский город и наслаждаются теми объектами, которые построили для лучших спортсменов. И в такой хоккейной семье проводят пару недель. А потом играют с президентом. Эта система очень сильно сегодня объединяет людей.

Сразу после интервью прославленный спортсмен отправился посмотреть, как дела с хоккеем обстоят в Барнауле: побывал на долгострое на проспекте Сибирском, заехал в «Карандин Арену», провел мастер-класс для местных ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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