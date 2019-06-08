2019-06-08T14:16:43+03:00
Происшествия

27-летний мужчина убил пенсионера из-за драки собак

Анна СЕМИНА
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27-летний мужчина буквально искромсал 65-летнего разнорабочего27-летний мужчина буквально искромсал 65-летнего разнорабочегоФото: Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай суд вынес вердикт в отношении 27-летнего Валентина Моткина, который зарезал пенсионера из-за драки собак.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля прошлого года в селе Кебезень Турочакского района в помещении котельной.

- Пьяный 27-летний мужчина не менее 50 раз ударил ножом 65-летнего разнорабочего туристической базы. Он бил его в голову, шею, грудную клетку, живот и руки. От полученных ранений пенсионер скончался на месте преступления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай. - Как выяснилось, мотивом для нападения послужила драка, которая произошла принадлежащей убийце собакой и собаками которых выгуливал мужчина.

Прямо на месте преступления его застиг местный житель. Мужчина попытался избавиться и от свидетеля. Он не менее девяти раз ударил его ножом в голову и шею. Однако довести умысел до конца не получилось, потому что столкнулся с сопротивлением со стороны очередной жертвы, помимо этого его отвлекла женщина, которая зашла в котельную и закричала.

- Решив убить и ее, Моткин догнал женщину и с силой нанес один удар ножом в область туловища, однако промахнулся. После этого он попытался нанести второй удар, но потерпевшей удалось захлопнуть перед ним дверь, - добавляют в СУСКе.

В отношении Моткина завели уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление». Свою вину он так и не признал. Суд назначил мужчина 17 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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