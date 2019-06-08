2019-06-08T13:20:47+03:00
Происшествия

Дачницу обворовали, пока она работала на участке

Анна СЕМИНА
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Вернуть похищенный мобильник не удалось - его успели перепродатьВернуть похищенный мобильник не удалось - его успели перепродатьФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле обворовали дачницу пока она занималась работой на своем садовом участке.

Как удалось установить полицейским, неизвестный злоумышленник пробрался на чужой садовый участок, зашел в дом, который его хозяйка не стала запирать, так как работала неподалеку, и украл оттуда мобильный телефон.

- Когда потерпевшая обнаружила пропажу телефона, она сразу же обратилась в полицию с заявлением, - сообщают подробности в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что это ранее судимая 30-летняя женщина. Причем она подозревается в целой серии краж и уже дала признательные показания по нескольким эпизодам. Изъять последний похищенный сотовый телефон у нее не удалось, так как она успела перепродать его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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