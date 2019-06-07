В Алтайском крае против конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-07T17:40:32+03:00

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В Алтайском крае конкурсного управляющего подозревают в коммерческом подкупе. Против него возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

По версии краевого Следственного управления, с 2016 по 2017 год подозреваемый, выполняя управленческие функции при конкурсном производстве коммерческой организации и индивидуального предпринимателя, используя свое служебное положение, получил частями денежные средства на сумму более 760 тысяч рублей от представителя предпринимателя за незаконные действия в его интересах.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по городу Барнаулу.

- В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, – сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле

ИСТОЧНИК KP.RU