Дорога Абакан – Бийск соединит три региона

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-07T14:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Соответствующее постановление о строительстве дороги Абакан – Бийск подписали губернаторы Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасии.

Встреча произошла на Петербургском международном экономическом форуме. Это крупнейшее деловое мероприятие в России, на котором соберутся руководители регионов, министры, представители бизнеса.

- Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок. Регионы получат качественную дорожную инфраструктуру. За этим проектом - перспективы социально-экономического развития каждого из субъектов автотранспортной дороги, - заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По предварительной информации, стоимость трассы оценивается примерно в 18 млрд рублей. Сейчас, добраться до этих пунктов можно только в объезд, преодолев больше 1 тыс. километров. Предполагается, что новый транспортный коридор сократит это расстояние минимум вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU