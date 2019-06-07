2019-06-07T06:50:19+03:00
Происшествия

Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел

Дарья САВЕНКО
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Сотрудники полиции устанавливает личности злоумышленников.Сотрудники полиции устанавливает личности злоумышленников.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Заринска перевел мошенникам 110 тысяч рублей за покупку квадроцикла.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 44-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла. Позвонив, он договорился об условиях покупки и в качестве задатка перечислил на банковский счет «продавца» 110 тысяч рублей. Однако, квадроцикла он так и не дождался, а номер телефона оказался вне зоны действия сети.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливает личности злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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