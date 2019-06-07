Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел
Житель Заринска перевел мошенникам 110 тысяч рублей за покупку квадроцикла.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 44-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла. Позвонив, он договорился об условиях покупки и в качестве задатка перечислил на банковский счет «продавца» 110 тысяч рублей. Однако, квадроцикла он так и не дождался, а номер телефона оказался вне зоны действия сети.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливает личности злоумышленников.
Читайте также
Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»
Житель Барнаула поверил незнакомцу и потерял крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU