2019-06-06T17:04:56+03:00
Происшествия

Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Житель Барнаула поверил незнакомцу и потерял крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 42-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с его карты. Чтобы заблокировать карту, необходимо было сказать данные карты и коды из смс. Горожанин продиктовал все, что требовалось, после чего с его карты списались 48 тысяч рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в органы внутренних дел. Полицейские установили, что звонили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24