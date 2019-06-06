Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-06T17:04:56+03:00

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Житель Барнаула поверил незнакомцу и потерял крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 42-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с его карты. Чтобы заблокировать карту, необходимо было сказать данные карты и коды из смс. Горожанин продиктовал все, что требовалось, после чего с его карты списались 48 тысяч рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в органы внутренних дел. Полицейские установили, что звонили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU