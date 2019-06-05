Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-05T12:41:13+03:00

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По Алтайскому краю передали штормпрогноз. Во второй половине дня 5 июня и ночью 6 июня в западных и южных районах ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Спасатели просят переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При грозе, управляя автомобилем, нужно припарковаться, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

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Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19

Телефон пожарно-спасательной службы - 101

ИСТОЧНИК KP.RU