Пожар в новостройке произошел в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-05T11:40:01+03:00

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В среду утром, 5 июня, в барнаульской новостройке произошел серьезный пожар.

Как рассказали очевидцы, возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по адресу улица Энергетиков, 20. О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по снимкам с места происшествия, возгорание началось на балконе квартиры. Звонок на пульт дежурного поступил в 10.48 по местному времени. Пожарные были на месте через десять минут. А полностью удалось потушить огонь в 11.10. За это короткое время пожаром были повреждены пластиковые двери и окна балкона, а также вещи, которые там хранились.

Согласно предварительной версии, причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. Среди жильцов пострадавших нет. В ликвидации были задействованы два пожарных и одна автоцистерна.

ИСТОЧНИК KP.RU