2019-06-05T11:40:01+03:00
Происшествия

Пожар в новостройке произошел в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пожар в новостройке (фото со страницы: vk.com/incident22)Пожар в новостройке (фото со страницы: vk.com/incident22)Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В среду утром, 5 июня, в барнаульской новостройке произошел серьезный пожар.

Как рассказали очевидцы, возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по адресу улица Энергетиков, 20. О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по снимкам с места происшествия, возгорание началось на балконе квартиры. Звонок на пульт дежурного поступил в 10.48 по местному времени. Пожарные были на месте через десять минут. А полностью удалось потушить огонь в 11.10. За это короткое время пожаром были повреждены пластиковые двери и окна балкона, а также вещи, которые там хранились.

Согласно предварительной версии, причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. Среди жильцов пострадавших нет. В ликвидации были задействованы два пожарных и одна автоцистерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат
Экс-компаньон регоператора подал жалобу в алтайское УФАС
Два человека погибли в ДТП на бийской трассе, уходя от погони
Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП
В Барнауле начали ремонтировать улицу Пролетарскую
Алтайский спортсмен поднял 24-килограммовую гирю почти 2,5 тысячи раз
На Алтае ведется розыск насильника-рецидивиста
Селянка поблагодарила врачей за спасенную жизнь
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
На Алтае «Почта России» сделала из детского сада проходной двор
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Бактерии «протея»: как распознать «на вкус» и не отравиться
На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов
Проспект Социалистический перекроют в Барнауле
Погода на 5 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов
Две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
В Алтайском крае работает Совет по правам человека России
Немецкие специалисты планируют начать сотрудничество с Алтайским краем
Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников
В Барнауле оцепили автозаправку из-за подозрительного чемодана