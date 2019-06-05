2019-06-05T05:04:49+03:00
Общество

Две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи

БОРЗОВ Денис
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Скриншот видеоСкриншот видео
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Две девушки из Бийска днем заставили пить из лужи третью, а затем выложили видео в интернет. Школьнице, которая была вынуждена унижаться, всего 15 лет. Жители города уже узнали личности двух девушек, которые угрозами заставили пить дождевую грязную воду третью.

Как следует из видео, девушкам было недостаточно нескольких глотков.

- Так что, все, концерт закончен? Давай еще, а эту воду выплевывай, - заявляет одна из снимавших видео девушек.

После первой попытки они требуют повторить унизительный поступок, школьница покорно наклоняется и вновь делает несколько глотков из грязной лужи. Предположительно, конфликт мог состояться из-за молодого человека Ивана, о котором говорит одна из девушек в начале ролика.

После того, как школьница выполнила все требования и заплакала, ее отпустили. Та девушка, которая снимала происходящее на видео, в конце даже заявила, что ей стало жалко опозорившуюся знакомую.

biysk.22biysk.22
ПЬющая из лужи девушка из Бийска
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ИСТОЧНИК KP.RU

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