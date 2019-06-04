Барнаульский ветеринар попался на выдаче заключений за взятки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-04T12:29:13+03:00

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В Барнауле ветеринарного врача подозревают во взяточничестве. По версии следствия, 49-летняя женщина почти три года получала от предпринимателя деньги за оформление справок о ветеринарно-санитарной экспертизе.

Всего она получила не менее 100 тыс. рублей. Фактически исследования не проводились. Деньги на ее банковский счет от предпринимателя, который занимается производством и реализацией мясной продукции, перечислялись ежемесячно.

- В настоящее время следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), - сообщает исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.

Сейчас ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU