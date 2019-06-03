2019-06-03T07:51:43+03:00
Общество

На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика

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Алтай-КоксАлтай-КоксФото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. Победителем стал Александр Сидоров. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

За право называться лучшим электрогазосварщиком боролись 30 сотрудников Алтай-Кокса. После теоретического задания они готовили детали к сварке, выполняли сборку изделия, контрольные сварные соединения.

Второе место в конкурсе занял Андрей Токарев. Третье – Владимир Щербаков. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Максиму Кучеру. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Сергея Орликова. Все они – сотрудники специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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