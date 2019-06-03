2019-06-03T06:20:28+03:00
Общество

Из Барнаула в Киргизию автобусы отправляются два раза в неделю

Анна СЕМИНА
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Теперь рейсы по маршруту «Новосибирск – Барнаул – Бишкек» будут выполняться два раза в неделю.Теперь рейсы по маршруту «Новосибирск – Барнаул – Бишкек» будут выполняться два раза в неделю.Фото: Дарья САВЕНКО
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Автобусное сообщение между Барнаулом и Киргизией будет осуществляться два раза в неделю. Такое решение было принято администрацией автовокзала.

Такое расписание действует с июня. Теперь рейсы по маршруту «Новосибирск – Барнаул – Бишкек» будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

- Отправление из столицы Алтайского края в 22.00 по местному времени. В пути автобус будет 41 час 25 минут, - сообщают в пресс-службе предприятия.

Для барнаульцев доступны 25 мест. Причем билеты можно приобрести в любой кассе автовокзала и в филиалах, а также электронную версию на сайте e-traffic.ru. Дополнительная информация - в круглосуточной справочной по телефону: (3852) 61-79-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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