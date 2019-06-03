В Рубцовске могут исчезнуть муниципальные автобусы

СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-03T03:55:24+03:00

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Городское пассажирское предприятие Рубцовска оказалось на грани банкротства. В результате могут пострадать местные льготники, жители отдаленных районов и садоводы.

Как сообщают «Вести-Алтай», учредителем автотранспортного предприятия является администрация Рубцовска, но она не в силах помочь ему финансами. Первая мера, к которой пришли здесь — это сокращение коллектива. Изначально он насчитывал 150 человек.

Городское пассажирское предприятие Рубцовска работает более 70 лет и именно сейчас оно находится на грани закрытия в связи с серьезными финансовыми проблемами.

После сокращения людей здесь могут приступить к распродаже имущества. В прошлом году для муниципальных автобусов установили максимальный тариф – 24 рубля за проезд, но, как оказалось, эта мера не помогла.

– Большие пробеги, маленькая плотность населения – они автоматически делают маршруты нерентабельными. Говорить, что 24 рубля нас спасло, неправильно. При любом увеличении тарифа автоматически падает пассажиропоток, – комментирует ситуацию директор МУП ПАТП Рубцовска Алексей Ворошилов.

ИСТОЧНИК KP.RU