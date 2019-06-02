2019-06-02T13:30:55+03:00
Общество

В Краснощековском районе увеличили подъемные для молодых педагогов

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае пытаются привлечь молодых педагогов в село. Поэтому для них увеличили подъемные. Предполагается, это позволит специалистам закрепиться в системе образования.

Как сообщает сайт краевого минобрнауки, в Краснощековском районе, где вопрос стоит на особом контроле, в новом учебном году для молодых педагогов увеличена сумма муниципальных подъемных до 50 тыс. рублей. Стоит отметить, что ранее выпускникам вузов выплачивали 20 тыс. рублей, а ссузов – 10 тыс. рублей.

Кроме того, ежемесячная компенсация аренды жилья в районе составляет 1,5 тыс. рублей. Также обучающимся по целевым договорам в вузах, ежегодно выплачивается 10 тыс. рублей, а студентам средних профессиональных организаций – 5 тыс. рублей.

В число мер поддержки педагогов на муниципальном уровне входит единовременное пособие в размере от 10 до 70 тыс. рублей. Кроме того, выпускникам, окончившим обучение с отличием, образовательные организации устанавливают в течение первых трех лет работы, повышающий коэффициент за счет специальной части фонда оплаты труда. Педагогическим работникам сельской местности предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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