2019-06-01T11:17:08+03:00
Общество

Почти 150 мужчин в Алтайском крае ушли в декрет в 2019 году

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Почти 150 мужчин в Алтайском крае ушли в декрет в 2019 годуПочти 150 мужчин в Алтайском крае ушли в декрет в 2019 годуФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В 2019 году 144 жителя Алтайского края воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком. Отцы, которые уходят в декрет, имеют точно, такие же права, что и матери.

Как сообщает пресс-служба Алтайского регионального Фонда социального страхования, на текущий момент 14,5 тысяч алтайских родителей получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Все они на момент ухода в отпуск были официально трудоустроены и получали выплаты из бюджета Фонда социального страхования РФ.

Известно, что 35% получателей выплаты находятся в декрете после рождения первого ребенка. 44% декретников получают выплаты за второго ребенка. Оставшиеся — это многодетные семьи. В Алтайском крае есть семьи, в которых воспитываются до восьми ребятишек.

На выплаты по уходу за ребенком до полутора лет из бюджета Алтайского регионального Фонда социального страхования ежемесячно выделяют около 117 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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