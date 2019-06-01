В Алтайском крае стартовал конкурс эссе про медсестер и врачей
Любой житель Алтайского края может принять участие в конкурсе эссе про медицинских сестер и врачей. Победителю обещают путевку в грязелечебницу.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, традиционный конкурс проводится в честь Дня медицинского работника. Конкурсные работы станут своего рода выражением благодарности медицинским работникам за их нелегкий труд.
Конкурсные работы принимаются до 10 июня на адрес электронной почты: press@zdravalt.ru с пометкой «На конкурс!». Победителя определят члены жюри — представители Общественного совета при Министерстве здравоохранения Алтайского края, сотрудники Минздрава и «Алтайского фармацевтического Союза», журналисты и редакторы региональных изданий.
День медицинского работника в нашей стране отмечают в третье воскресенье июня. Победитель конкурса эссе отправится в грязелечебницу города Яровое.
ИСТОЧНИК KP.RU