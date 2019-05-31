2019-05-31T14:12:04+03:00
Происшествия

20-летнего парня обвиняют в убийстве, надругательстве над трупом, краже и других преступлениях

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летний житель Бийска пойдет под суд по обвинению в целом списке тяжких преступлений, среди которых убийство и надругательство над трупом.

Следствие установило, что в один из дней октября 2018 года молодой человек встретил на улице 44-летнего мужчину. Так как оба они были в подпитии, между ними возникла ссора.

- Молодой человек выхватил нож и нанес оппоненту множественные ножевые ранения. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этом «приключения» парня в тот день не закончились. После убийства случайного прохожего он вернулся домой, куда пришла его 18-летняя знакомая. Он решил присвоить себе ее ценности, в том мобильный телефон.

- Молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом, - добавляют в ведомстве.

Желая скрыть следы совершенного преступления, парень снял с девушки одежду, и вместе со всеми вещами сжег в печи бани. Тело он вынес за пределы усадьбы и вдобавок ко всему, надругался над ним.

Когда было возбуждено уголовное дело и началось расследование, стало известно, что ранее 20-летний парень вступал в интимные отношения с 15-летней девушкой, что тоже является уголовно-наказуемым преступлением.

В настоящее время молодой человек свою вину признал лишь частично. Тем не менее, доказательств достаточно. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайская многодетная семья отобедала в Кремле и получила орден от Путина
Барнаул встал в восьмибалльных пробках
Водитель легковушки «намотался» на столб
Где справедливость?! Бийчане защищают детскую площадку от сноса под АЗС
В Барнауле обезопасят свыше 20 пешеходных переходов
На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов
Медали к юбилею вывода войск из Афганистана вручат в Барнауле
Барнаульский водоканал заменяет оборудование на сетях
Суд первой инстанции не увидел ценности в барнаульской усадьбе купца Михайлова
Каждый второй клещ на Алтае заражен опасным вирусом
Музей Золотухина представили на Международном фестивале «Интермузей-2019»
Погода на 1 июня 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
Алтайская радиоветлаборатория проводит микробиологические исследования продуктов питания
Лже-специалисты МФЦ и пенсионного фонда обманывают людей
В Алтайском крае проходят ЕГЭ по истории и химии
Заготовка пантов началась на Алтае
В Барнауле расселяют жильцов 10 аварийных домов
В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы
Торговые центры Барнаул 1 июня устроят праздники для ребятни
1,5 млрд рублей направят на повышение оплаты труда алтайских бюджетников
В Алтайском крае сбили лосенка
После проверки Минстрой высказал претензии мэрии Бийска
В центре Камня-на-Оби взошла конопля
Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов
В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре
Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей
Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле
Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края