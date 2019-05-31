20-летнего парня обвиняют в убийстве, надругательстве над трупом, краже и других преступлениях

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-31T14:12:04+03:00

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20-летний житель Бийска пойдет под суд по обвинению в целом списке тяжких преступлений, среди которых убийство и надругательство над трупом.

Следствие установило, что в один из дней октября 2018 года молодой человек встретил на улице 44-летнего мужчину. Так как оба они были в подпитии, между ними возникла ссора.

- Молодой человек выхватил нож и нанес оппоненту множественные ножевые ранения. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этом «приключения» парня в тот день не закончились. После убийства случайного прохожего он вернулся домой, куда пришла его 18-летняя знакомая. Он решил присвоить себе ее ценности, в том мобильный телефон.

- Молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом, - добавляют в ведомстве.

Желая скрыть следы совершенного преступления, парень снял с девушки одежду, и вместе со всеми вещами сжег в печи бани. Тело он вынес за пределы усадьбы и вдобавок ко всему, надругался над ним.

Когда было возбуждено уголовное дело и началось расследование, стало известно, что ранее 20-летний парень вступал в интимные отношения с 15-летней девушкой, что тоже является уголовно-наказуемым преступлением.

В настоящее время молодой человек свою вину признал лишь частично. Тем не менее, доказательств достаточно. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU