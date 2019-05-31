2019-05-31T14:01:31+03:00
Общество

В Барнауле обезопасят свыше 20 пешеходных переходов

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края повысят безопасность 23 нерегулируемых пешеходных переходов, которые находятся на аварийно-опасных участках дорог.

Как сообщили в ОНФ, в перечень вошли семь нерегулируемых пешеходных переходов на улице Юрина, по пять на улицах Малахова и Попова, четыре на улице Антона Петрова и два на проспекте Ленина.

В этом году там нанесут дорожную разметку из термопластичных материалов и установят консольные стойки с дорожными знаками, которые обладают повышенной световозвращающей способностью. Основная часть работ будет завершена уже к концу июня.

Новая разметка уже появилась на пешеходном переходе в районе парка развлечений «Солнечный ветер» и напротив АлтГУ на проспекте Ленина. Общественники также предлагают оборудовать светофором переход на улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни», однако пока там планируется только улучшить освещенность и нанести новую разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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