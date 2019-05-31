2019-05-31T09:10:44+03:00
Общество

Каждый второй клещ на Алтае заражен опасным вирусом

Анна СЕМИНА
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Клещи переносят такие вирусы как энцефалит, боррелий, анаплазм, эрлихий, риккетсийКлещи переносят такие вирусы как энцефалит, боррелий, анаплазм, эрлихий, риккетсийФото: Олег УКЛАДОВ
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Исследования клещей в Республике Алтай показывают неутешительные результаты – каждый второй является переносчиком опасного вируса или инферкции.

Исследования клещей, снятых с людей в Республики Алтай показали, что 37% особей носят в себе возбудителей опасных инфекций.

- Речь идет не только о клещевом энцефалите, но и это еще и боррелий, анаплазм, эрлихий, риккетсий, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

А вот научные исследования, которые были проведены в последние годы демонстрируют, что в клещах, обитающих на территории республики, может также находиться вирус Кемерово (в 4% переносчиков) и бабезии (в 4% переносчиков). Это доказывает тот факт, что каждый второй клещ несет в себе угрозу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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