Лже-специалисты МФЦ и пенсионного фонда обманывают людей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-31T07:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае набирает обороты новый вид мошенничества – злоумышленники представляются специалистами различных ведомств.

Одним из пострадавших стал 53-летний мужчина из Бийска. Ему позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионного фонда России. Она сказала, что ему полагается компенсация, но для зачисления денег необходимо перепроверить анкетные данные и уточнить номер банковской карты.

- После того как неизвестная получила всю информацию, она сняла с карты бийчанина 108 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Помимо этого от рук мошенников едва не пострадала 47-летняя жительница наукограда. Она получила звонок якобы от специалиста Многофункционального центра. Незнакомка сказала, что ей полагается единовременная выплата пять тысяч рублей в связи с большим трудовым стажем.

- Для получения денег требовались данные карты, но женщина поняла, что ее, возможно, обманывают, и просто прекратила разговор, - добавляют в ведомстве.

Кстати, это самый правильный вариант. Если вы наверняка не знаете собеседника на другом конце провода, не стоит доверять и передавать какие-то свои данные, и тем более не сообщайте номер банковской карты, СМС-сообщения с кодами и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU