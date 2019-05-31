2019-05-31T06:37:57+03:00
Общество

Заготовка пантов началась на Алтае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае начался сезон заготовки молодых неокостеневших рогов марала и пятнистых оленей – пантов.

Это традиционное для конца мая – начала июня мероприятие. Алтайский край занимает в стране второе место по поголовью оленей и маралов. Пантовым оленеводством занимаются 24 сельхозпредприятия всех форм собственности.

- Общее поголовье маралов и пятнистых оленей составляет более 24 тысяч голов. Разводят животных в шести предгорных и горных районах края, - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Алтайского края. - В среднем ежегодно в регионе заготавливают около 10-12 тонн консервированных пантов.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае провели VII Всемирный конгресс оленеводов. Гостями мероприятия стали эксперты из 20 стран мира. Они обсудили инновационные технологии в пантовом оленеводстве, пути развития отрасли, а также перспективные направления и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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