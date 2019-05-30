2019-05-30T12:16:19+03:00
Общество

Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае впервые пройдет региональное детско-родительское собрание. Мероприятие состоится 1 июня на базе барнаульской школы №53 (улица Космонавтов, 23).

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, собрание будет представлять собой мультиформатную коммуникативную площадку, где семьи смогут получить консультативную помощь квалифицированных педагогов, психологов, врачей, задать интересующие вопросы.

В 11 часов на площадке откроют интерактивную выставку-презентацию проектов: «Шахматы в школе», «Сохрани жизнь», «Российское движение школьников», «Юнармия», «Дополнительное образование» и другие. В 12 часов состоится торжественное открытие мероприятия, после которого семьи смогут принять участие в тренингах по направлениям: «Безопасность детей - забота общая», «Здоровая семья - счастливые дети», «Семейные традиции - основа семейного благополучия», «Точка опоры».

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова, уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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