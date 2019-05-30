2019-05-30T10:13:28+03:00
Общество

5 млн рублей перечислил за адвоката Марии Бутиной экс-директор омского ТВ

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Часть денег на оплату услуг адвоката уроженки Барнаула Марии Бутиной перечислил экс-директор омского 12 канала Александр Малькевич. Он отдал 5 млн рублей.

- Русские на войне своих не бросают… В том числе и на информационной, – поддержал Бутину Малькеви, который сейчас является президентом Фонда защиты национальных ценностей.

В целом же адвокат уроженки Барнаула попросил немалую сумму - 43 миллиона рублей - за защиту и подготовку бумаг, подачу апелляции, а также перевод заключенной в более комфортные условия в американской тюрьме, сообщает МК на Алтае.

Напомним, Марию Бутину обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Ранее девушка обратилась к россиянам по видеосвязи с просьбой о денежной помощи.

Читайте также: Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Алтайского медуниверситета заложили можжевеловую аллею «Наше будущее»
Жителей Алтайского края обязали убирать за своими животными
Штормовое предупреждение передали по Алтайскому краю
Машину с похищенной лошадью задержали на Алтае
Барнаульский психолог рассказала, почему школьники проявляют жестокость
Выставка о Михаиле Калашникове открылась в барнаульском музее
В Барнауле грузовик сбил велосипедиста
Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии
Зарплаты подрастут: Доход бюджета Алтайского края превысил 101 млрд рублей
В Алтайском крае пройдет эко-акция по очистке озера Моховое
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
Автомобиль такси разворотило в Барнауле