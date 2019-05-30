5 млн рублей перечислил за адвоката Марии Бутиной экс-директор омского ТВ

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-30T10:13:28+03:00

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Часть денег на оплату услуг адвоката уроженки Барнаула Марии Бутиной перечислил экс-директор омского 12 канала Александр Малькевич. Он отдал 5 млн рублей.

- Русские на войне своих не бросают… В том числе и на информационной, – поддержал Бутину Малькеви, который сейчас является президентом Фонда защиты национальных ценностей.

В целом же адвокат уроженки Барнаула попросил немалую сумму - 43 миллиона рублей - за защиту и подготовку бумаг, подачу апелляции, а также перевод заключенной в более комфортные условия в американской тюрьме, сообщает МК на Алтае.

Напомним, Марию Бутину обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Ранее девушка обратилась к россиянам по видеосвязи с просьбой о денежной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU