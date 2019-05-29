2019-05-29T11:25:46+03:00
Происшествия

Барнаулец получил два с половиной года «строгача» за насилие над полицейским

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаулец получил два с половиной года «строгача» за насилие над полицейскимБарнаулец получил два с половиной года «строгача» за насилие над полицейскимФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Барнаула ближайшие два с половиной года проведет в колонии строго режима за то, что кидался частями табурета в полицейского.

Как сообщил помощник прокурора Индустриального района Барнаула Алексей Калашников, в январе 2019 года осужденный серьезно повздорил со своей матерью. Испуганная женщина позвонила в полицию. Когда правоохранители приехали на место, злоумышленник начал кидать в полицейского частями кухонного табурета. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Суд квалифицировал действия обвиняемого, как применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Известно, что ранее мужчина был судим за совершение преступления против личности, за что был осужден условно. Реальный срок он получил по совокупности совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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