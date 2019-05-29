Здание кинотеатра «Родина» переделают под будущий планетарий

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-29T10:12:44+03:00

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Барнаульский архитектор Александр Деринг будет руководить реконструкцией здания бывшего кинотеатра «Родина», куда в 2020 году должен переехать городской планетарий.

Об этом в ходе проведения круглого стола, посвященного судьбе парка «Изумрудный», рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

Напомним, что сейчас в здании бывшего кинотеатра «Родина» находится театр кукол «Сказка». Этот объект является памятником архитектуры. Со слов Валерия Паршкова в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Как пишет «Амител», Александр Деринг во второй раз будет заниматься реконструкцией «Родины». Современная история бывшего кинотеатра началась в 2005 году. Тогда для зрителей были сделаны два больших и один малый зал на 32 места.

ИСТОЧНИК KP.RU