Здание кинотеатра «Родина» переделают под будущий планетарий
Барнаульский архитектор Александр Деринг будет руководить реконструкцией здания бывшего кинотеатра «Родина», куда в 2020 году должен переехать городской планетарий.
Об этом в ходе проведения круглого стола, посвященного судьбе парка «Изумрудный», рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.
Напомним, что сейчас в здании бывшего кинотеатра «Родина» находится театр кукол «Сказка». Этот объект является памятником архитектуры. Со слов Валерия Паршкова в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.
Как пишет «Амител», Александр Деринг во второй раз будет заниматься реконструкцией «Родины». Современная история бывшего кинотеатра началась в 2005 году. Тогда для зрителей были сделаны два больших и один малый зал на 32 места.
ИСТОЧНИК KP.RU