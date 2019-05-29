2019-05-29T04:15:04+03:00
Общество

Новоалтайский тубдиспансер достроят в течение нескольких лет

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба краевой администрацииФото: пресс-служба краевой администрации
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Во вторник, 28 мая, глава региона посетил строящийся противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Медучреждение начали возводить в 2011 году. В два этапа планировалось сдать комплекс на 500 коек. Стоимость первого этапа стройки перевалила за полтора миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на эту сумму планировалось строительство восьмиэтажного блока лечебной диагностики и палатных отделений на 250 коек, блока лечебной диагностики с операционным отделением в четыре этажа, а также зданий прачечной, газовой котельной, трансформаторной подстанции и ряда других объектов.

В 2017 году выделялось еще 840 миллионов. Но стройка затянулась, незаконченный объект простоял без консервации несколько лет, часть конструкций деформировалась, пришлось прибегнуть к демонтажу. На данный момент работы идут в пищеблоке, прачечной, операционно-диагностическом корпусе.

До 2021 года планируется вложить еще полмиллиарда рублей, чтобы тубдиспанцер наконец заработал.

«Задача - построить достойный современный объект, полностью соответствующий требованиям - строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах чтобы все было четко. Строим мы долго, но на десятилетия», - резюмировал Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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