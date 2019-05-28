2019-05-28T15:55:06+03:00
Происшествия

Житель Новоалтайска организовал наркопритон

Анна СЕМИНА
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Мужчина организовал притон в своей квартиреМужчина организовал притон в своей квартиреФото: Анна СЕМИНА
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39-летнего жителя Новоалтайска будут судить за организацию наркопритона и избиении человека.

Следствие установило, что житель города Новоалтайска год назад организовал в своей квартире притон, где могли собираться наркоманы.

- Там они совместно изготавливали и употребляли наркотики, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В феврале 2019-го туда зашел знакомый хозяина квартиры. Между ними возникла ссора. Мужчина не менее восьми раз с силой ударил гостя по голове, после чего спокойно отправился спать, а на утро потерпевшего обнаружили сидящим в кресле и без признаков жизни.

На 39-летнего хозяина квартиры завели уголовное дело по двум статьям – за организацию притона и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ближайшее время состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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