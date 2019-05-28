Житель Новоалтайска организовал наркопритон
39-летнего жителя Новоалтайска будут судить за организацию наркопритона и избиении человека.
Следствие установило, что житель города Новоалтайска год назад организовал в своей квартире притон, где могли собираться наркоманы.
- Там они совместно изготавливали и употребляли наркотики, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
В феврале 2019-го туда зашел знакомый хозяина квартиры. Между ними возникла ссора. Мужчина не менее восьми раз с силой ударил гостя по голове, после чего спокойно отправился спать, а на утро потерпевшего обнаружили сидящим в кресле и без признаков жизни.
На 39-летнего хозяина квартиры завели уголовное дело по двум статьям – за организацию притона и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В ближайшее время состоится суд.
ИСТОЧНИК KP.RU